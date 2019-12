‘Natuurlijk mis ik Ajax. Maar spijt? Zeker niet’

Door Daniël Dwarswaard en Freek Jansen



Lasse Schöne had net een paar stappen op Italiaanse bodem gezet toen hij merkte in welke voetbalcultuur hij was terechtgekomen. Op het vliegveld van Genua werd de Deen een paar maanden geleden onthaald als een held, als dé topaankoop. ,,Iemand van de club zei: ‘Het zou best kunnen dat er wat mensen staan.’ Ik dacht: ja, het is wel goed met je.’’ Een paar minuten later wurmde Schöne zich door een menigte. ,,Dat hoeft van mij allemaal niet, maar mensen laten wel zien hoe blij ze met je zijn. Dat is natuurlijk mooi.’’



Na een half leven lang Nederland (zeventien jaar, waarvan twaalf jaar in de eredivisie) voelde Schöne: als ik ooit nog in een andere omgeving wil voetballen en leven, dan is het moment nu. Of zoals hij stelt: na vijfhonderd keer FC Groningen-uit wil je eens wat anders. Het werd Italië, het land waar hij met zijn vrouw Marije, dochter Mila (11) en zoon Robin (9) altijd al zo graag op vakantie ging.