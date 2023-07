Natte sprintrace op veelbesproken circuit van Spa-Francorchamps verloopt veilig: ‘Dit was een goede keuze’

Max Verstappen scheldt, pusht en excelleert in België: ‘Soms zijn we wat harder voor elkaar’

Max Verstappen heeft een uitdagende kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps met overmacht gewonnen. De Nederlander had het aanvankelijk moeilijk op de baan, die bij de start nog nat was, maar snel opdroogde. Hij schold halverwege flink op zijn engineer, maar liet uiteindelijk zien dat een gridstraf hem niet de overwinning hoeft te kosten in België.