Nations League-deelnemers mogen ruim 76 miljoen verdelen

Eerst samen Oranje kijken, dan tegen elkaar strijden om de eer van Etten-Leur

18:36 Het was als de Kıtalar Arası Derbi. De derby der continenten. Galatasaray - Fenerbahçe. Maar dan in West-Brabant. Enkele jaren geleden vonden op zo’n zaterdagavond ruim duizend mensen de weg naar de Hoge Neer. Waar in Istanbul het Europese gedeelte van de stad het Aziatische deel ontving, ontving Etten de Leur. Internos - Unitas’30. De wedstrijd van het jaar. Een klassieker.