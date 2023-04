Nathan Aké zet indrukwekkende vorm voort bij Manchester City: ‘Met deze club kan je alles winnen’

LIVE wielrennen | Koplopers gegrepen bij start lastige finale van openings­rit in Baskenland

De 62ste editie van de Ronde van het Baskenland is vanmiddag van start gegaan. Op de deelnemerslijst van de zesdaagse World Tour-rittenkoers prijken de namen van veel klimmers, onder wie Tourwinnaar Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). De eerste etappe gaat over ruim 165 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar Labastida, het parkoers is heuvelachtig. Volg hierboven via ons livewidget van start (13.20 uur) tot finish (rond 17.30 uur) het verloop.