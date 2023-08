Nathan Aké wint met Manchester City Europese Super Cup na penalty's tegen Sevilla

Manchester City stond als winnaar van de Champions League voor het eerst in de finale van de Super Cup. Voor Sevilla was het alweer de achtste keer. De Spanjaarden wonnen vorig seizoen de Europa League en pakten brutaal de leiding tegen de ploeg van Pep Guardiola. Youssef En-Nesyri kopte in de 25ste minuut raak op een moment dat City juist dichter bij het openingsdoelpunt leek dan de Spanjaarden.



In de tweede helft kreeg En-Nesyri meerdere mogelijkheden om zijn ploeg op 2-0 te zetten, maar dat lukte niet. City, met Nathan Aké centraal in de verdediging, maakte zelf wel een goal en kwam via Cole Palmer op 1-1. Palmer werkte een mooie assist van Rodri met zijn hoofd achter het doel van Bono, die een goede wedstrijd keepte. In de laatste minuten van de reguliere speeltijd kreeg Aké nog de kans om tot matchwinner uit te groeien, maar opnieuw stond Bono in de weg.