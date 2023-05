Nathan Aké valt geblesseerd uit bij winnend City

LIVE eredivisie | 50ste ontmoeting tussen directe concurren­ten NEC en Heerenveen

Voor de 50ste keer staan NEC en Heerenveen tegen over elkaar in de eredivisie. Qua zeges is de balans licht in het voordeel van de Friezen (W19-G12-V18), maar dit geeft natuurlijk geen enkele garantie voor dit duel. Zowel NEC als Heerenveen staat op 38 punten, wie maakt vanavond het verschil? Vanaf 20.00 uur volgen we hier de belangrijkste ontwikkelingen.