Nathan Aké kan historische CL-winst nog nauwelijks geloven: ‘Dit is onwerkelijk’

Nadat het in 2021 niet lukte, was het bij de tweede Champions League-finale van Nathan Aké met Manchester City wel raak . De Nederlandse verdediger speelde het volledige duel met Inter (1-0), was kritisch op het spel van zijn ploeg, maar kon het resultaat nog nauwelijks geloven.

,,Het is onwerkelijk, we hebben hier zo hard voor gevochten", zei een geëmotioneerd Aké kort na het ontvangen van de ‘cup met de grote oren'. ,,Dit is de trofee die iedereen wilde. De club, de fans, de spelers. We gaan het nu vieren met families erbij.”

De centrale verdediger was net op tijd hersteld om de finale tegen Inter te spelen. De wedstrijd zelf verliep moeizaam, merkte hij zelf ook. ,,Inter is fysiek een sterke ploeg en een lastige tegenstander. Wij speelden niet ons beste spel, creëerden niet genoeg kansen en hebben niet goed de bal vast gehouden.”



In de tweede helft kregen de Italianen meer kansen, maar volgens Aké werden die niet afgemaakt door goed werk van Ederson, Rúben Dias en John Stones. Dat is een bescheiden reactie van de Nederlander, die zich zeker ook op aanvallend gebied liet gelden. Van alle spelers op het veld had Aké de meeste passes (82) en noteerde hij de hoogste passprecisie (93 procent).

‘Bevoorrecht mens’

De wedstrijd werd over de streep getrokken dankzij een doelpunt van Rodri. De Spanjaard noemde het achteraf ‘een van de lastigste wedstrijden’ van zijn leven. ,,Door alle emoties en druk werd het moeilijk. We speelden niet goed de eerste helft en het was een tactische wedstrijd. In de tweede helft kwam het gelukkig goed.”

Voor Manchester City-aanvoerder Ilkay Gündogan kwam met het winnen van de finale van de Champions League een droom uit. ,,Hier heb ik zo lang op gewacht”, zei de Duitser. Twee keer eerder verloor hij in de finale van het belangrijkste Europese clubtoernooi, waarvan eenmaal met Manchester City. ,,Het is een sprookje”, was zijn eerste reactie. ,,Ik voel me een bevoorrecht mens. Niet alleen omdat ik aanvoerder van deze club mag zijn, maar ook omdat ik met een trainer als Pep Guardiola mag werken. Ik maak deel uit van misschien wel de mooiste club van de wereld. Daar ben ik trots op.”

