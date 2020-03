Nashville United in debuutduel onderuit tegen Atlanta United

Alle doelpunten vielen in de eerste helft: Ezequiel Barco en Emerson Hyndman scoorden in de 9e en 37ste minuut. Tussendoor wist Nashville er nog een doelpunt tussen te krijgen dankzij Walker Zimmerman, maar uiteindelijk bleef de score in het voordeel van Atlanta.



Vanavond maakt ook het Inter Miami zijn debuut in de Amerikaanse profcompetitie. De voetbalclub die door David Beckham is opgericht speelt tegen Los Angeles FC.