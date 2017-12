Napoli wipt over Inter heen na zege op Torino

Persoonlijke fout leidt nederlaag NAC in

20:24 NAC is er niet in geslaagd op bezoek bij Heerenveen de tweede uitzege van het seizoen te boeken. Een persoonlijke fout van Mounir El Allouchi kostte de Bredanaars de kop: 1-0. Er was tot aan de 55ste minuut geen vuiltje aan de lucht. Grote kansen uit veldspel had het team van Stijn Vreven nauwelijks tegen gekregen. NAC kroop net wat meer uit zijn schulp. Totdat Mounir El Allouchi zo een tegengoal inleidde. De middenvelder leverde de bal zo in bij Pelle van Amersfoort, die Mark Birighitti eenvoudig wist te passeren: 1-0. Uit veldspel werd Heerenveen dan wel nauwelijks gevaarlijk, uit dode spelmomenten des te meer. Al na zeven minuten kwam NAC tot tweemaal toe goed weg. Eerst pareerde Birighitti knap een corner van Michel Vlap, vervolgens ontsnapte NAC toen een corner door Morten Thorsby op de paal werd gekopt. Even later ging een vrije trap van Stijn Schaars maar net over. NAC kon daar in de eerste 25 minuten niks tegenover stellen. Toch was de eerste grote kans voor de wedstrijd - uit veldspel dus - voor NAC. Angeliño slingerde de bal na een halfuur voor, Rai Vloet leek te kunnen scoren, maar zag zijn schot geblokkeerd worden. Op slag van rust wilde NAC een penalty, toen Manu García na een fraaie individuele actie in het strafschopgebied naar de grond ging. Arbiter Allard Lindhout wilde er niet aan. In de tweede helft begon NAC beter, maar keek de ploeg dus al snel tegen een achterstand aan na die knullige tegengoal. Met Thomas Enevoldsen en Paolo Fernandes al invallers (voor Thierry Ambrose en Giovanni Korte) werd de ploeg van Vreven wel degelijk gevaarlijk. Enevoldsen stuitte echter, na een steekbal van García, op doelman Warner Hahn en Fernandes zag zijn schot net voorlangs gaan. Ook invaller Richelor Sprangers (voor Gianluca Nijholt) kon een nederlaag niet meer voorkomen. Door de tweede nederlaag op rij blijft NAC dus hangen in de degradatiezone.