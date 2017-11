Napoli wint bij Udinese en houdt koppositie vast

AS Roma bleef bij laagvlieger Genoa steken op 1-1. Stephan El Shaarawy opende namens de bezoekers de score na een uur. Ploeggenoot Daniele De Rossi kreeg in de 69e minuut de rode kaart wegens slaan. Daarna benutte Gianluca Lapadula de strafschop (1-1). Voor De Rossi was het zijn negende rode kaart in de Serie A, allemaal namens AS Roma.