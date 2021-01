Napoli wervelt met uitblinker Insigne langs Fiorentina

Van den Brom foetert na nederlaag in de sneeuw: ‘Dit was een loterij’

16 januari Genk-trainer John van den Brom heeft zijn ongenoegen geuit over het feit dat het uitduel met Moeskroen ondanks de sneeuwval gespeeld moest worden. Genk leed in Moeskroen de tweede nederlaag op rij (2-0). ,,Dit had niets met voetbal te maken‘’, briest Van den Brom na afloop. ,,Een schande.