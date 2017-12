Napoli sluit 2017 af als leider in Serie A

Video Olympisch ticket voor Nuis op 1000 meter in baanrecord

29 december Kjeld Nuis kan zich opmaken voor zijn eerste Olympische Spelen. De 28-jarige Leidenaar verzekerde zich bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen op de 1000 meter van een startbewijs in Pyeongchang. Hij glorieerde in een nieuw baanrecord - en tevens nieuw wereldrecord op een laaglandbaan - van 1.07,64.