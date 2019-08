Napoli pakt eindelijk door, maar PSV wil 40 miljoen euro voor Lozano

Het openingsbod is van dien aard dat er nu echt serieus uitzicht op een snelle transfer is. Binnen PSV wordt de bieding gezien als een doorbraak, maar van een definitieve overeenkomst is nog geen sprake. Lozano is dichtbij een persoonlijk akkoord met de club uit de Serie A en nu willen de Italianen dus de knip trekken. In tegenstelling tot wat Italiaanse media melden, is er geen sprake van een clausule in het contract van de Mexicaan waardoor PSV in principe kan vragen wat het wil. Wel krijgt zijn vorige club Pachuca nog een belangrijk percentage van de transfersom. Lozano heeft nog een contract tot midden 2023 in Eindhoven.