Napoli op tijd hersteld van Champions League-kraker met Barcelona

Omloop Teunissen grijpt naast zege: ‘Vorm valt niet tegen, maar dit is frustre­rend’

18:54 Mike Teunissen reed lang mee voor de winst in Omloop Het Nieuwsblad, de opening van het Vlaamse wielerseizoen. Hij kwam uiteindelijk te kort op de Muur van Geraardsbergen en werd zesde achter winnaar Jasper Stuyven. ,,We domineren als ploeg, dan is een zesde plek frustrerend.’'