Napoli met moeite voorbij SPAL, AC Milan pijnlijk onderuit

Na een hoekschop van Dries Mertens kopte Albiol vlak voor de pauze het enige doelpunt binnen in Napels. SPAL, de nummer vijftien van de ranglijst, kon de achterstand niet meer rechttrekken. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti wist in de tweede helft niet verder afstand te nemen van SPAL, waardoor het lang spannend bleef. Negen minuten voor tijd raakte Mertens nog de paal, maar het bleef bij 1-0. Dankzij de nipte zege houdt Napoli de druk enigszins op koploper Juve. De achterstand van Napoli bedraagt nu vijf punten, maar Juventus heeft nog een wedstrijd te goed. De koploper speelt dan tegen AS Roma.



