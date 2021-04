Napoli maakt Italiaanse CL-strijd nóg spannender dankzij prachtgoals

SamenvattingNapoli blijft in de Serie A volop meedoen in de strijd om tickets voor de Champions League. De club uit Napels versloeg concurrent Lazio in een duel vol schitterende goals met 5-2.

Binnen 12 minuten leidde Napoli al met 2-0. Lorenzo Insigne benutte een strafschop (nadat de VAR lang nodig had om te besluiten dat het een penalty moest zijn) en op aangeven van Dries Mertens zorgde Matteo Politano na een goed lopende aanval voor de ruimere voorsprong. In de beginfase van de tweede helft scoorde Insigne opnieuw: hij krulde de bal werkelijk schitterend in de bovenhoek. Dat betekende zijn zeventiende treffer in de competitie dit seizoen.

Mertens trof in de 65ste minuut zelf ook nog doel, en ook dit was een pareltje: hij ramde de bal heerlijk binnen. Daarnaa brachten Ciro Immobile en Sergej Milinkovic-Savic (een prachtige vrije trap) Lazio even wat dichterbij. In de 80e minuut besliste invaller Victor Osimhen, op aangeven van de eveneens ingevallen oud-PSV’er Hirving Lozano, het duel (waarin acht gele kaarten werden uitgedeeld) definitief. Hij beukte de bal keihard in de korte hoe, waarmee hij de eindstand bepaalde.

Verdediger Wesley Hoedt zat op de reservebank bij Lazio, dat door het verlies met 58 punten op de zesde plaats blijft staan. Napoli is vijfde met 63 punten. De achterstand op Atalanta en Juventus, de nummers 3 en 4, is maar 2 punten. In Italië staan nog zes speelronden op het programma.

