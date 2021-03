Napoli-legende Hamsik keert terug in Europa en wordt ploeggenoot Sigthorsson

Witte rook bij Heracles: Wormuth blijft en wil sneller naar de middenmoot

18:55 Er is witte rook in Almelo: Heracles en Frank Wormuth gaan nog een seizoen met elkaar door. De club en de trainer hebben lang gesproken over de ambitie. „We willen vanaf het begin van het seizoen meteen een kans hebben om richting de middenmoot te gaan”, zegt de trainer.