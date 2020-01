Napoli knikkert titelverdediger Lazio uit Coppa Italia

Voor het onttroonde Lazio was het een zeldzame nederlaag. De laatste verliespartij in de competitie werd eind september geïncasseerd bij Internazionale (1-0).



In de eerste helft stond bol van de hoogtepunten. Lorenzo Insigne opende al in de tweede minuut de score voor Napoli. Kort daarna miste Ciro Immobile namens Lazio een strafschop. De topscorer van de Serie A gleed uit bij het nemen van de penalty, waardoor de bal ruim over de lat zeilde. Immobile schoot later nog tegen de lat en hij zag een doelpunt afgekeurd worden.



In de negentiende minuut moest Napoli met tien man verder na de tweede gele kaart voor Elseid Hysaj. Zes minuten later moest ook Lucas Leiva bij Lazio het veld verlaten na zijn tweede gele kaart.



Met tien tegen tien slaagde Lazio er niet in om de gelijkmaker te produceren.