Napoli in 'Argentijns' shirt tegen AS Roma

De actie met het speciale tenue zat al in de planning voordat 'Pluisje' was overleden. ,,Een jaar geleden dachten we aan een shirt met een verwijzing naar Maradona, zijn geliefde Argentinië en de sterke band met de inwoners van Napels. We hadden gehoopt dat Diego het truitje had kunnen bewonderen. De voorstelling van het shirt zal na zijn overlijden een nog grotere waarde krijgen", meldt de Italiaanse voetbalclub op de website.