Napoli hard gestraft na niet komen opdagen voor duel met Juve: nederlaag én punt in mindering

Vanwege twee coronabesmettingen in de selectie, Piotr Zielinski en Eljif Elmas, was Napoli bang dat er meer spelers besmet zouden zijn. En dus besloot de formatie uit Napels niet naar Turijn af te reizen voor de uitwedstrijd tegen Juventus.



De club gaf volgens een woordvoerder op die manier gehoor aan het bevel van de lokale gezondheidsautoriteiten, die aangaven dat de hele selectie in quarantaine moest. Volgens de Serie A leefde de gemeente Napels daarbij de afspraken rondom het gezondheidsprotocol niet na. Dat protocol geeft aan dat een club gewoon moet spelen met de spelers die negatief getest zijn. ,,Er zijn heel duidelijke protocollen voor deze situaties, waarbij slechts een paar spelers besmet zijn met het coronavirus", zei Andrea Agnelli destijds namens Juventus.



Hoewel al lang duidelijk was dat Napoli niet op zou komen dagen, kwamen de spelers van Juventus wél opdagen in het voetbalstadion. Op die manier wist de ploeg uit Turijn dat de club mogelijk drie punten zou krijgen. De spelregels geven namelijk aan dat de andere club een 3-0 zege krijgt toegewezen als de andere club niet op komt dagen.