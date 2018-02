Napoli haalt uit bij Cagliari

Ireen Wüst verlangt intens naar haar eigen bedje

21:44 Van alle dingen die je kunt doen als je net elf uur in een vliegtuig hebt gezeten, is een uur buiten in de vrieskou staan niet meteen de meest aantrekkelijke optie. Zeker niet als je al een eeuwigheid van huis bent, en in die tijd door een achtbaan aan emoties bent gegaan. Intens geluk, bittere teleurstelling: het stond op het podium bij de huldiging van het Nederlands team van Peyongchang. En alles ertussenin ook.