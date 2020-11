Napoli-captain Insigne eert Maradona na fraaie goal in Argentinië-shirt

De spelers van Napoli spelen vanavond niet in een shirt dat helemaal lichtblauw is, maar lichtblauw met witte strepen. Ook is het broekje niet wit, maar shirt. Uiteraard, geheel in de stijl van Argentinië. In de tiende minuut werd de bal stilgelegd en stonden alle spelers een minuut lang stil om te applaudisseren voor Maradona. Dat gebeurde gisteren al bij meerdere wedstrijden in Argentinië en Italië, het land waar Maradona tussen 1984 en 1991 furore maakte.



Voor de wedstrijd legde Napoli-captain Lorenzo Insigne, vanavond de directe tegenstander van Rick Karsdorp, al bloemen neer bij een grote foto van Maradona. Rond het Stadio San Paolo, dat binnenkort de naam Stadio Diego Armando Maradona zal gaan krijgen, werden de afgelopen vier dagen al vele bloemen, sjaaltjes, shirtjes en kaarsen neergelegd.



Insigne schoot na een halfuur spelen de 1-0 binnen uit een vrije trap en vierde zijn goal door, zichtbaar geëmotioneerd, een shirt met ‘Maradona 10' te laten zien.