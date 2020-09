Napoli begint Serie A met overwinning op Parma

Zeeman: Nederlaag Roglic voelt als verloren WK-finale Oranje

14:26 De nederlaag van het Nederlands voetbalelftal in de WK-finale van 2010; Merijn Zeeman refereerde er vanochtend nog aan in gesprek met de ploegleiders van Jumbo-Visma. Een dag eerder had Primoz Roglic de kopman en gedoodverfd winnaar van de Tour de France, de gele trui verloren. ,,Net als bij Oranje moet je niet vergeten wat eraan vooraf is gegaan. Wat je hebt gedaan om ooit zo’n wedstrijd te kunnen spelen”, had hij zijn gehoor voorgehouden.