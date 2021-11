Napoli alleen aan kop in Serie A dankzij wereldgoals Mertens op Maradona-avond

De wedstrijd stond in het teken van clublegende Diego Armando Maradona. Naast onder meer FIFA-voorzitter Gianni Infantino en Fabio Cannavaro was ook de 89-jarige Corrado Ferlaino aanwezig. Hij was liefst 32 jaar voorzitter van de club, onder meer in de succesjaren met Maradona.



Voor de wedstrijd werd een standbeeld van de Argentijn onthuld in het stadion. Het was deze week een jaar geleden dat de Argentijn op 60-jarige leeftijd overleed. Dat gebeurde op 25 november 2020.



Napoli besloot destijds al gelijk om het Stadio San Paolo te vernoemen naar Maradona. Sinds zondag staat ook een standbeeld van de Argentijnse legende in het Stadio Diego Armando Maradona. De makers hebben de Argentijn vastgelegd in een rennende houding, met een bal op zijn rechterknie. Het beeld staat op een sokkel in de vorm van het getal 10, het vaste rugnummer van Maradona.