Naomi Osaka start eigen sportagentschap

Willem II houdt hoop met belangrijk punt op bezoek bij SC Cambuur

Willem II heeft met een gelijkspel bij SC Cambuur (1-1) de kans op een langer verblijf in de Eredivisie overeind gehouden. De ploeg van trainer Kevin Hofland kwam in Leeuwarden op achterstand en was daarmee een tijdje officieus gedegradeerd, maar Derrick Köhn bezorgde de Tilburgers een punt. Willem II moet zondag tijdens de laatste speelronde in ieder geval winnen van FC Utrecht om rechtstreekse degradatie te voorkomen.

11 mei