Naomi Osaka moet Wimbledon laten schieten door blessure

Osaka speelde in Parijs op Roland Garros haar laatste tenniswedstrijd. Na haar nederlaag in de eerste ronde deelde ze haar mening over het besluit van de All England Club om spelers en speelster uit Rusland en Belarus te weren in verband met de oorlog in Oekraïne. Omdat zij niet welkom zijn, kunnen de deelnemers geen punten verdienen voor de ATP- en WTA-ranking. ,,Ik weet niet precies waarom, maar om op Wimbledon niet voor de punten te spelen voelt het voor mij toch meer als een oefenpartij. Ik weet dat het niet waar is, maar zo denk ik er nou eenmaal over. En zodra ik denk dat het een oefenpartij is, kan ik er gewoon niet 100 procent voor gaan.”