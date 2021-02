Nantes stuurt oud-bondscoach Frankrijk al na twee maanden de laan uit

PSV is klaar voor een echte ‘cupfight’ in de Arena

10:07 PSV kan het eigen imago in het bekertoernooi woensdagavond tegen Ajax oppoetsen en en passant weer eens een nationale topwedstrijd winnen, iets wat sinds eind 2018 niet meer lukte. Maar gebeurt dat met Lars Unnerstall of Yvon Mvogo in het doel? En wordt Marco van Ginkel een keer voor de leeuwen gegooid?