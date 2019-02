Nantes beboet om vuurwerk voor Sala

Nantes heeft twee boetes van in totaal 21.000 euro gekregen voor het afsteken van vuurwerk door de fans. Dat gebeurde tijdens de thuiswedstrijden tegen Saint-Étienne en Nîmes Olympique, als onderdeel van een eerbetoon aan de Argentijnse spits Emiliano Sala. Vuurwerk is echter verboden op de tribunes en de tuchtcommissie van de Franse competitie houdt daar ook in dit bijzondere geval aan vast.