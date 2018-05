Nainggolan bedankt voor België: Spijtig genoeg is echt zijn niet goed voor sommige

Het niet selecteren van Nainggolan is een tactische keuze volgens de bondscoach. ,,Radja is een speler die altijd een belangrijke rol opeist en dat kan ik hem bij deze ploeg niet geven'', aldus Martinez.



Enigszins verrassend op de lijst is Nacer Chadli, die dit seizoen lang geblesseerd was. Hij maakte inmiddels wel zijn rentree bij West Bromwich Albion en dat was voor Martinez voldoende de oud-speler van FC Twente en Tottenham Hotspur op te roepen. ,,Nacer is fit. Er is geen beletsel hem niet te selecteren'', zei de trainer.



Met Thomas Vermaelen, Dries Mertens, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, Mousa Dembele zijn er meer spelers met een verleden in de eredivisie bij de selectie.