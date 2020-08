Nagelsmann versloeg Tuchel nog niet: ‘Kans om geschiedenis te schrijven’

Nagelsmann trainde destijds 1899 Hoffenheim, Tuchel stond aan het roer bij Borussia Dortmund. Winst morgenavond zou alles goedmaken voor Nagelsmann. Voor beide clubs staat veel op het spel. Geen van beide speelde ooit de finale van de Champions League. De nieuwe opzet van het toernooi door het coronavirus, waarin kwartfinales en halve finales over slechts één duel worden gespeeld, lijkt in het voordeel van beide teams te zijn geweest.

,,Ieder team heeft dit jaar de kans om de titel te winnen, deels omdat er geen twee wedstrijden zijn. Wij ook. Het is aan ons om door te gaan met onze geschiedenis te schrijven in Lissabon”, aldus sportief directeur Markus Krösche van Leipzig. ,,Alles is mogelijk”, zegt ook Tuchel, die bijval krijgt van zijn sterspeler Neymar. ,,Ik denk dat we de finale kunnen halen. Niemand houdt me tegen te zeggen dat we voor de titel spelen”, aldus de Braziliaan.