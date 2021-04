‘Nagelsmann verruilt RB Leipzig voor recordbedrag voor Bayern’

Eerder op maandag meldden Duitse media al dat Bayern ‘meer dan 15 miljoen euro’ zou moeten overmaken naar RB Leipzig om Nagelsmann los te weken. Dat komt doordat de pas 33-jarige oefenmeester, die eerder actief was als (jeugd)trainer van Hoffenheim, nog een contract tot de zomer van 2023 heeft in Leipzig. Volgens Bild zijn Bayern in ‘de transfersom’ van Nagelsmann uitgekomen op 20 miljoen euro. Dat zou hem tot de duurste trainer ooit maken in de Bundesliga.



Bayern moest op zoek naar een nieuwe trainer, omdat Flick de club eerder deze maand liet weten dat hij aan het eind van het seizoen vertrekt. De coach moet nog tot een akkoord komen met de club over de afhandeling van zijn contract, dat ook nog doorloopt tot de zomer van 2023.