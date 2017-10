Nagelsmann ontkent contact met Bayern: 'Alleen bezig met Hoffenheim'

Sjarapova naar kwartfinale in Tianjin

10:14 Maria Sjarapova heeft de kwartfinales bereikt van het tennistoernooi in de Chinese stad Tianjin. De Russin rekende in de tweede ronde met 7-5 6-3 af met de Poolse Magda Linette. In haar eerste partij had Sjarapova al de als negende geplaatste Roemeense Irina-Camelia Begu verslagen.