Nadal zonder setverlies naar kwartfinale

nacompetitie Neutrale toeschou­wer kwijlend naar huis na spektakel Unitas'30 en RBC: 'Een gekkenhuis'

10:19 Doelpuntenregen, verlenging, een doeltreffende omhaal en een mislukte panenka. Spektakel, dat is wat als synoniem in de zoekmachines naar boven komt bij het woord ‘nacompetitie’. Zo ook in Etten-Leur, waar Unitas’30 en RBC er voor de neutrale toeschouwers een heuse thriller van maakten: 5-5. Het voor lijfsbehoud strijdende Unitas’30 won na het nemen van strafschoppen.