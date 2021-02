Nadal wijt nederlaag niet aan rugblessure: ‘Je krijgt wat je verdient’

,,Ik heb in mijn carrière altijd gekregen wat ik verdiende. Ik kreeg kansen, maar ik heb ik ze niet gegrepen. Vandaag verdiende ik niet meer”, vertelde Nadal, die niet te dramatisch wilde doen over zijn nederlaag. ,,Ik speel tegen de beste tennissers van de wereld, het is normaal dat je dan een keer verliest. De volgende keer zal ik proberen het beter te doen, maar vandaag kan ik Tsitsipas alleen maar feliciteren. Hij slaagde erin zijn niveau tijdens de wedstrijd op te krikken. In de derde set speelde hij al veel beter dan in de eerste twee en in de laatste twee speelde hij fantastisch.”