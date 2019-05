Nadal walst opnieuw over Duitse qualifier heen en treft nu Goffin

De histori­sche ‘Nacht van Sparta’

13:58 De Sparta-spelers vierden vannacht tot in de vroege uurtjes feest op Het Kasteel. En met hen de supporters, voor wie de 0-2 overwinning bij De Graafschap altijd in hun geheugen zal blijven staan. Eindelijk lukte het hun club eens, een finalewedstrijd in de play-offs winnen.