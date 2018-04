Nadal viert rentree met knappe zege

Dartlegende Eric Bristow: De grondlegger van het hedendaagse darten

15:47 De dartwereld heeft één van zijn grootste legendes verloren. Eric Bristow overleed gisteren in Liverpool aan een hartaanval, waar hij aanwezig was bij de Premier League Darts. De 60-jarige Brit kende in de jaren tachtig en negentig zijn beste jaren. Dart-analist Arjan van der Giessen en dartcommentator Jacques Nieuwlaat blikken terug op de persoon Bristow en zijn geweldige carrière.