Nadal verrassend onderuit tegen Thiem in kwartfinale Australian Open

Rafael Nadal is op de Australian Open in de kwartfinales uitgeschakeld. De negentienvoudig grandslamwinnaar en nummer één van de wereld ging verrassend onderuit tegen de als vijfde geplaatste Dominic Thiem: 6-7 (3), 6-7 (4), 6-4, 6-7 (6).

Thiem speelt in de halve finale tegen de Duitser Alexander Zverev (7), die eerder op de dag Stanislas Wawrinka versloeg. De andere finalist moet komen uit de ontmoeting tussen Novak Djokovic (2) en Roger Federer (3).

Zowel Thiem als Zverev bereikte nog nooit de finale van de Australian Open. Thiem stond al wel twee keer in de eindstrijd op Roland Garros, maar moest zowel in 2018 als 2019 zijn meerdere erkennen in Nadal.

Voor de 33-jarige Nadal blijft de Australian Open zijn minst succesvolle grandslam. Alleen in 2009 pakte hij, na een epische vijfsetter tegen Federer, de titel in Melbourne. In 2012, 2014, 2017 en 2019 was de Spanjaard verliezend finalist.

Door de nederlaag komt bovendien de eerste plaats van Nadal op de wereldranglijst op de tocht te staan. Titelhouder Djokovic kan de leidende positie overnemen.

Derde matchpoint

Thiem verzilverde in de vierde set pas zijn derde wedstrijdpunt, kort nadat hij in de laatste tiebreak een 6-4-voorsprong had verspeeld. Op matchpoint sloeg Nadal een forehand in het net.

Het was pas de eerste keer dat Thiem op een grandslam wist te winnen van Nadal. ,,In de vierde set mocht ik al serveren voor de wedstrijd en toen gierde de spanning door mijn lijf, ook omdat ik hier nog nooit in de halve finales heb gestaan”, zei Thiem. ,,Gelukkig kon ik me in de tiebreak herpakken.”

Met krachtige en risicovolle slagen probeerde Thiem Nadal in de verdediging te drukken en daar slaagde hij in. Nadal leek in de beginfase van de vierde set door te drukken, maar Thiem hield zich knap staande op de belangrijke momenten. Op 6-6 in de tiebreak van de vierde set kwam hij met een harde backhandpassing, al toucheerde de bal wel het net. Een punt later maakte hij na 4 uur en 10 minuten een einde aan de partij.

Dominic Thiem.

Dominic Thiem krijgt de felicitaties van Rafael Nadal na zijn verrassende overwinning in de kwartfinale.