Nadal ontsnapt in Indian Wells aan uitschakeling tegen Korda: ‘Ik dacht dat het klaar was’

Zaterdag 4B en 4C ‘Kleine’ Roosendaal­se derby voor Alliance, MOC’17 en VVC’68 halen uit

In de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal won Alliance in de ‘kleine’ Roosendaalse derby met 4-0 van DVO’60. MOC’17 klopte DHV met 5-0 en telt nu de minste verliespunten. In 4B won SPS met 0-3 bij Stavenisse, terwijl Smerdiek een comfortabele voorsprong weg gaf.

12 maart