Nadal nu wel de baas over Dimitrov in Peking

Nadal had in de eerste set aan een break in de vierde game voldoende. In de tweede set leverde Dimitrov meteen zijn eerste servicegame in, maar hij knokte knap terug. In de zesde game kwam hij op gelijke hoogte (3-3) waarna hij in de tiende game Nadal nog eens verraste. De fysiek en mentaal sterke Spanjaard nam daarna het initiatief weer over (4-0) en speelde de partij professioneel uit.



Voor Nadal was het zijn negende zege in het tiende duel met Dimitrov. Zijn enige nederlaag tegen de nummer acht van de wereld kwam vorig jaar tot stand, uitgerekend in Peking in de kwartfinale. In de halve finales begin dit jaar op het Australian Open in Melbourne bleef de 31-jarige Spanjaard in een slopende vijfsetter Dimitrov maar net de baas.