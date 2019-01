Nadal nadert met groots spel record van Federer

Door Rik Spekenbrink



Stefanos Tsitsipas zat wezenloos achter de microfoon. Hij wist eigenlijk op geen enkele vraag het antwoord. Wat was hem nu overkomen, zojuist in de halve finale van de Australian Open? Het voelde alsof hij door een vrachtwagen was platgewalst. Een truck met een Spaans kenteken en Rafael Nadal in de cabine. Na een uur en 46 minuten ging zijn rechtervoet van het gaspedaal en was de marteling voorbij. ,,Dit was een volstrekt ­andere dimensie van tennis’’, zei Tsitsipas na de afstraffing in drie sets (6-2 6-4 6-0).