Nadal meldt zich af voor ATP Finals in Londen

Nadal had al last van een buikspierblessure die hem dwong zich af te melden voor de masters in Parijs en spelen in Londen ook onzeker maakte. Nu heeft hij definitief een punt achter het seizoen gezet. Hij laat zich opereren aan zijn enkel, waar hij al enige tijd af en toe last van had. ,,Op deze manier hoop ik volgend seizoen fit te kunnen zijn”, zei Nadal die in september op de US Open voor het laatst actief was. Daar moest hij in de halve finale tegen Juan Martin del Porto opgeven.