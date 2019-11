Nadal leeft nog op ATP Finals na comeback tegen Medvedev

Na de zwakke start van het toernooi was er voor Nadal alles aan gelegen tegen de Rus goed voor de dag te komen. Bij een nederlaag was uitschakeling onvermijdelijk. In de eerste set waren de twee aan elkaar gewaagd, maar Medvedev beschikte over de langste adem en won de tiebreak.

Tegen Nadal is het pas over als de laatste bal geslagen is. De Spanjaard zal nooit opgeven en deed dat ook niet in de tweede set, die hij naar zich toetrok. Maar de nummer 1 van de wereld kon zijn opleving geen vervolg geven. Toen Medvedev een 5-1 voorsprong pakte in de derde set, leek uitschakeling onvermijdelijk voor de Spanjaard. Nadal beet zich echter vast in de Rus, gaf niet op, en kantelde de set en zo de wedstrijd volledig.