Nadal haakt af voor duel met Federer

Tim van Dijke wint Oud-Vossemeer en geeft visite­kaart­je direct af

16:57 Bij zijn eerste wegkoers bij de elite sloeg Tim van Dijke uit Colijnsplaat meteen toe. De pas negentien jaar geworden Van Dijke won in de eindsprint van Arno Kleinjan. Van Dijke had in zijn eentje de oversteek gemaakt naar de vluchter en rondde knap ploegenspel van wielervereniging Theo Middelkamp af.