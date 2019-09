Nadal en Tsitsipas verliezen dubbelspel, Europa toch met voorsprong naar beslissende dag

Nadal had kort voor die partij de voorsprong van Team Europa nog vergroot tot vier punten. Met een 6-3 7-6(1) zege op de Canadees Milos Raonic bezorgde de Spanjaard de Europese tennissers een 7-3-voorsprong. Eerder op de dag had Roger Federer in een supertiebreak van de Australiër Kyrgios gewonnen en Alexander Zverev uit Duitsland in drie sets verloren van de Amerikaan John Isner.



Morgen staan er weer vier partijen op het programma; eerst een dubbelspel en dan drie enkelspelen. Na één op vrijdag en twee op zaterdag, zijn winstpartijen zondag drie punten waard. Team Wereld won de Laver Cup, bezig aan de derde editie, nog nooit.