Nadal en Thiem eenvoudig naar tweede ronde

Nadal wist de Australian Open alleen in 2009 te winnen en verloor sindsdien vier finales. Dellien, de nummer 72 van de wereld, was geen partij voor Nadal, hoewel de Boliviaan er twee keer in slaagde de service van de Spanjaard te breken. De 33-jarige Mallorcaan raakte er niet van onder de indruk en was vooral in de derde set meedogenloos. In het derde bedrijf gunde hij zijn tegenstander geen enkele game.



,,Het is een positief begin”, zegt Nadal. ,,In de eerste ronde wil je gewoon winnen, als dat zonder setverlies gaat, is dat beter.”