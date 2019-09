Nadal de taaiste in waanzinnige US Open-finale

Rafael Nadal wankelde, leek het zoveelste slachtoffer te worden van de Russische muur die Daniil Medvedev heet. Hij verspeelde in een geweldige US Open-finale een riante voorsprong, maar toen het er echt op aankwam, stond hij toch weer op. De vierde titel in New York voor Nadal, die recordhouder Roger Federer met zijn negentiende grandslamtitel weer nadert tot één.

De US Open-finale kwam traag op gang, maar de nachtbraker die de televisie aanhield werd beloond. Daniil Medvedev, de Russische revelatie van deze tenniszomer, leek bij zijn debuut in een grandslamfinale te doen wat voor onmogelijk werd gehouden: Nadal verslaan na een 2-0-achterstand in sets. De Spanjaard leek met een lege tank te staan, maar kon in de beslissende vijfde set toch een extra reserve aanspreken: 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4. De partij die zondagavond om 22.18 uur Nederlandse tijd was begonnen, eindigde op de vroege maandag om 03.08 uur en duurde op een paar minuten na net zo lang als de vorige grandslamfinale, op Wimbledon.

‘De grote drie'

Maar de tennissport levert ook in 2019 geen nieuwe grandslamwinnaar bij de mannen af. Nog altijd regeren de ‘grote drie’, van wie de nummers 1 en 2 er dit jaar met de hoofdprijzen vandoor gaan. De Australian Open en Wimbledon waren voor Novak Djokovic, Nadal won na Roland Garros ook zijn tweede van het jaar. Het is zijn vierde titel in New York, waarmee het op papier zijn op één na succesvolste grand slam is. Maar nog veel belangrijker: Nadal won zijn negentiende grandslamtitel. Weer verkleint de Spanjaard (33) het gat met recordhouder Roger Federer tot één. Het verhaal over wie nu als de beste tennisser ooit moet worden beschouwd, kent nog altijd een open einde.

Nadal leek in de eerste set al een zware dobber te krijgen aan Medvedev, de man die een ongekende tenniszomer achter de rug heeft. In de openingsgame kreeg Nadal direct een ‘time violation’ aan zijn broek, toen hij weer eens te lang deed over het serveren. In de derde game, toen het zweet bij Nadal al met straaltjes van zijn gezicht af het hardcourt op droop, werd hij gebroken door de Rus. Maar dat werd meteen gerepareerd en vanaf dat moment heerste de Spanjaard tweeënhalve set lang. Nadal bepaalde, Medvedev maakte te veel fouten en leek bij een achterstand van twee sets en een break redelijk roemloos ten onder te gaan.

Volledig scherm Rafael Nadal met een oerkreet tijdens de thriller tegen Daniil Medvedev. © EPA

Strohalm

Maar ook bij zijn 23ste partij in veertig dagen wilde Medvedev van geen wijken weten. De Rus stond ook bij de drie vorige toernooien die hij speelde in de finale: Washington, Montréal en Cincinnati. Dat laatste evenement wist hij te winnen. Hij kende een voortreffelijke zomer, maar wilde die in New York graag nog een uurtje verlengen. Medvedev vond een strohalm en hield die krampachtig vast. Hij ging vanaf 5-5 in de derde set veel beter spelen en won die set ook. Het publiek in het Arthur Ashe Stadium scandeerde toen al enige tijd zijn naam: Med-ve-dev. Dat was voor het eerst dit toernooi, een paar wedstrijden eerder had hij het nog aan de stok met de Amerikaanse tennisfans.

Nadal hapte naar adem, op eigen service bleef hij flirten met de schotklok, bij het ontvangen vertraagde hij zo veel mogelijk het snelle ritme van Medvedev. Maar die was beter en besliste de set met een heerlijke returnwinner. De finale was een kraker geworden.

Medvedev leek Nadal op zijn rug te hebben liggen. Vroeg in de beslissende set kreeg hij drie breekkansen, maar liet die allemaal liggen. En toen sloeg Nadal, een van de taaiste tennissers ooit, alsnog toe. Hij nam een dubbele break voorsprong, maar het beslissen van de partij had nog wat voeten in de aarde. De eerste poging om uit te serveren strandde, ook omdat de scheidsrechter hem een paar eerste services ontnam vanwege – opnieuw – het laten verstrijken van de serviceklok.

Bij 5-4 kreeg Nadal, die een game eerder al twee matchpoints kreeg, nog een breakpoint te verduren, maar drie punten later was de buit dan eindelijk binnen. Hij liet zich op zijn rug vallen van blijdschap en nam even later voor de vierde keer de trofee van de US Open in ontvangst.

Volledig scherm Nadal direct na het laatste punt, uitgeput maar dolblij op zijn rug. © AP