Nadal dankt comeback aan samenwerking met Moya

Dit jaar begon hij met een van Roger Federer verloren finale op de Australian Open en won hij op Roland Garros en de US Open. Sinds september voert Nadal weer de wereldranglijst aan.



,,Carlos is een enorme ondersteuning gebleken. Hij begon zeer gedreven aan zijn job, met de overtuiging dat hij mijn spel nog kon verbeteren'', vertelde Nadal in de krant El Espanol. ,,Er waait een frisse wind, er is veel positieve energie vrijgekomen. We hebben onze trainingen iets aangepast en ook voor mijn oom Toni heeft het goed uitgepakt.''



Toni Nadal nam na de US Open afscheid als meereizend coach. Dit jaar begeleidde hij zijn neef nog, samen met Moya, een voormalig nummer één van de wereld, en Francisco Roig. Nadal: ''Ze vormden een geweldig team samen.''