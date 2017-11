Nadal begint ATP Finals met verlies tegen Goffin

Berry van Peer: 'Ik heb vooral van mezelf gewonnen'

13 november Berry van Peer was in tranen nadat hij zich maandagavond in een thriller had weten te plaatsen voor de tweede ronde van de Grand Slam of Darts. De darter uit Sprundel had veel minder last van darteritus dan in zijn vorige partij tegen Gary Anderson (1-5), maar moest diep gaan om de Schotse BDO-speler Cameron Menzies te verslaan: 5-4.