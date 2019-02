NAC voert het hoogste woord in Australië; Graham Arnold leidt de mannen, Ante Milicic de vrouwen

Volgens de Australische voetbalbond FFA was er geen vertrouwen meer tussen de coach aan de ene kant en de rest van de staf en de speelsters. Daarbij speelde ook een rapport van vrouwenrechtenorganisatie Our Watch een rol. Omdat de FFA de reden van ontslag ‘vertrouwelijk’ noemt wordt er nog steeds druk gespeculeerd.

De 44-jarige Milicic moet nu voor rust gaan zorgen bij de nummer zes van de wereld. De vroegere aanvaller, die in Breda tot 10 doelpunten in 47 optredens kwam, was bij de mannen de afgelopen twee WK’s actief als assistent-coach.

Een andere voormalig NAC-speler heeft de touwtjes in handen bij de mannen. Graham Arnold (55), die in de periode 1995-1997 bij NAC speelde en nog steeds mateloos populair is in Breda, heeft het sinds augustus 2018 voor het zeggen bij de mannen. In januari werd hij met Australië in de achtste finale van de Azië Cup uitgeschakeld.