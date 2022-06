NAC voelt als een geschenk uit de hemel: ‘Ik sta aan de onderkant van de ladder’

De regen klettert onophoudelijk uit de donkere hemel als op het gezicht van Robert Molenaar (53) een zonnestraal doorbreekt. ,,Ik ben verguld”, zegt de nieuwe trainer van NAC op de eerste dag van de voorbereiding. ,,Dit is mijn vierde club. De andere clubs hebben in het algemeen eerder van mij afscheid genomen dan ik gepland had. Als dit dan op mijn pad komt, moet ik deze kans met beide handen aangrijpen.”